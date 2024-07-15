Штаб Джо Байдена змінює передвиборчу стратегію після замаху на Дональда Трампа

Передвиборний штаб чинного президента США Джо Байдена змінив передвиборчу стратегію після замаху на його опонента Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters.
Зокрема, Байден припинив словесні нападки на Трампа і натомість зосередився на посланні про єдність.
Також протягом кількох годин після стрілянини штаб Байдена зняв телевізійну рекламу та призупинив інші політичні комунікації. У тому числі ті, які висвітлювали винесений Трампу вирок у травні у справі про виплату грошей порнозірці з метою запобігання сексуальному скандалу перед виборами у США 2016 року.
«Ми маємо об'єднатися як одна нація», - сказав Байден, виступаючи в Білому домі в неділю.
У новому зверненні він засудив політичне насильство, як це зробив у суботу після замаху, а також попросив американців «дозволити ФБР робити свою роботу».
Агентство вказує, що тепер Білий дім і кампанія Байдена спиратимуться не на словесні нападки на Трампа найближчими днями, а на історію засудження президентом різного роду політичного насильства, включаючи його різку критику «заворушень», викликаних протестами в університетських містечках щодо конфлікту між Ізраїлем. та Газою.
Також повідомлялося, що Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити повну безпеку Дональду Трампу після замаху.
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