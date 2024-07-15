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Штаб Джо Байдена змінює передвиборчу стратегію після замаху на Дональда Трампа

11:34, 15 липня 2024
Зокрема, Байден припинив словесні нападки на Трампа і натомість зосередився на посланні про єдність.
Штаб Джо Байдена змінює передвиборчу стратегію після замаху на Дональда Трампа
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Передвиборний штаб чинного президента США Джо Байдена змінив передвиборчу стратегію після замаху на його опонента Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, Байден припинив словесні нападки на Трампа і натомість зосередився на посланні про єдність.

Також протягом кількох годин після стрілянини штаб Байдена зняв телевізійну рекламу та призупинив інші політичні комунікації. У тому числі ті, які висвітлювали винесений Трампу вирок у травні у справі про виплату грошей порнозірці з метою запобігання сексуальному скандалу перед виборами у США 2016 року.

«Ми маємо об'єднатися як одна нація», - сказав Байден, виступаючи в Білому домі в неділю.

У новому зверненні він засудив політичне насильство, як це зробив у суботу після замаху, а також попросив американців «дозволити ФБР робити свою роботу».

Агентство вказує, що тепер Білий дім і кампанія Байдена спиратимуться не на словесні нападки на Трампа найближчими днями, а на історію засудження президентом різного роду політичного насильства, включаючи його різку критику «заворушень», викликаних протестами в університетських містечках щодо конфлікту між Ізраїлем. та Газою.

Також повідомлялося, що Джо Байден доручив Секретній службі забезпечити повну безпеку Дональду Трампу після замаху.

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