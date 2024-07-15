Компания, владеющая правами на спасение «Титаника», впервые за 14 лет проведет экспедицию к обломкам корабля

Работа экспедиции позволит провести анализ текущего состояния места обломков Титаника и детальную оценку артефактов, которые можно использовать для будущего восстановления корабля.

Компания, владеющая правами на спасение легендарного «Титаника», проведет первую за 14 лет экспедицию к обломкам корабля. Об этом сообщает AP.

Указывается, что члены экспедиции будут использовать современные технологии обработки фотографий, чтобы сделать подробные фото и картографические изображения места затонувшего корабля и обломков.

Они хотят сравнить их с изображениями в 2010 году. Организаторы ожидают увидеть новые типы подводных жителей и планируют наблюдать за участками, где собирается мусор или ухудшается состояние корабля.

Работа позволит компании провести комплексный анализ текущего состояния места обломков Титаника и подробную оценку артефактов, которые можно использовать для будущего восстановления.

«Это позволит нам задокументировать «Титаник» в беспрецедентных деталях и поделиться новыми открытиями с места затонувшего корабля с общественностью, продолжая чрезвычайную работу и страсть PH (прозвище погибшего директора подводных исследований Поль-Анри Наржоле – ред.)», – отметила президент компании Джессика Сандерс.

Миссия стартует уже в середине июля 2024 года и продлится до 13 августа.

Как известно, законными правами на спасение обломков корабля, затонувшего в северной части Атлантического океана в 1912 году, владеет компания RMS Titanic Inc. Первая экспедиция компании к этому месту с 2010 года стартовала в пятницу из Провиденса, штат Род-Айленд.

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