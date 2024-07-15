Суд закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа про зберігання секретних документів в його клубі з підстав незаконного призначення прокурора

Суддя вказала на неконституційність призначення спеціального прокурора по справі Трампа.

Джерело фото: Seth Wenig / Associated Press

Кримінальна справа проти кандидата у президенти США Дональда Трампа за звинуваченнями в тому, що він незаконно зберігав секретні документи у своєму клубі Мар-а-Лаго, була закрита 15 липня головуючим суддею з Флориди. Вона постановила, що спеціальний прокурор, який відкрив справу, був призначений в порушення Конституції США.

Як повідомляє The Guardian, рішення окружної судді США Ейлін Кеннон майже напевно буде оскаржено спеціальними прокурорами до апеляційного суду США. Прокурори також можуть вимагати передачі справи іншому судді, якщо рішення буде скасовано.

Минулого року Трампу було пред’явлено звинувачення у зберіганні документів рівня національної безпеки в Мар-а-Лаго та перешкоджанні спробам уряду отримати їх, у тому числі через те, що він частково відхилив повістку великого журі, яка зобов’язувала його повернути будь-які секретні документи до департаменту юстиції. Трамп не визнав себе винним.

Нагадаємо, команда Трампа вважає сам факт призначення спеціальних прокурорів для розслідування по різних справах неконституційним. В інших аналогічних справах суди неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних прокурорів для ведення політично делікатних розслідувань.

Автор: Наталя Мамченко

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