В ВККС советуют кандидатам в апелляционные суды «не зубрить» правильные ответы

Попытка заучить верные ответы на тесты может сыграть с кандидатами злую шутку, указали в ВККС.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала полный перечень тестовых заданий квалификационного оценивания кандидатов на должности судей апелляционных судов с правильными ответами к ним.

«На первый взгляд кажется, что, имея вопросы и ответы к ним, а также профессиональный опыт и знания, подготовиться к тестированию несложно. Но, кто хоть раз в жизни сдавал тесты, ну хотя бы на водительское удостоверение, знает, что иметь знания и опыт по предмету тестирования и сдать тест – это две большие разницы. В академическом мире есть устоявшееся выражение «навык проходить тестирование». Именно его, а не знаний, преимущественно не хватает, когда проходишь тестирование. Вывод такой: к тестированию нужно готовиться», - отметили в ВККС.

Поэтому там собрали «неочевидные советы», которые помогут систематизировать тестовую базу и готовиться к квалификационному оцениванию эффективно.

Во-первых, в ВККС советуют не пытаться изучать тестовые задания из файла, в котором содержатся правильные ответы.

«Это самый плохой вариант для обучения. Автоматически здоровая память будет выхватывать последовательный список вопросов и ответов. Вам будет казаться, что все понятно, и вы все знаете, а на самом деле, когда получите тест с рандомно выбранными задачами и измененной порядочностью ответов, механическая память не сработает.

Отформатируйте и сохраните два отдельных файла: с правильными ответами и без.

Готовиться стоит, используя файл БЕЗ правильных ответов», - отметили в ВККС.

Также там советуют разделить все количество тестовых вопросов на количество дней обучения, оставив минимум 5-6 дней на повторение.

«Количество тестов для изучения ежедневно должно быть примерно равное. Однако ориентируйтесь также и на их содержание. Не стоит разрывать изучение тестов, относящихся к одному институту, на разные дни. Это обеспечит системность понимания.

Составьте календарь или график изучения тестовых заданий, определив конкретные дни для изучения каждой группы тестов. Старайтесь не нарушать график.

Каждый день решайте тестовые задания. Их тоже целесообразно разделить на группы, объединенные одним институтом или подинститутом. Здесь опять же о системности знаний. Среди выделенной вами группы тестовых заданий, изучение которых вы начинаете, фактически будет три группы:

1) те, которые вы хорошо знаете

2) те, относительно правильного ответа в них, вы сомневаетесь

3) те, ответов на которые вы не знаете.

Отдельно напечатайте или напишите в столбик номера тестовых заданий, которые вы будете изучать. Анализируя тестовые задания, записывайте напротив номера задания правильный, на ваш взгляд, ответ. Не делайте это прямо в файле с тестовыми вопросами. Опять же, зрительная, механическая память потом сыграет плохую роль.

Прежде всего, запишите ответы на те задачи, по которым вы уверены, и сверьте свои ответы с правильными. Если ошибок нет, перейдите к следующей группе вопросов. При обнаружении ошибок в ваших ответах обратитесь к соответствующему нормативному акту, выясните для себя, в чем вы ошиблись.

Вторую группу вопросов (сомнительные) пройдите по такому же алгоритму. Единственное, здесь, конечно, будет больше вопросов, в ответах на которые вы ошиблись.

Третью группу вопросов анализируйте сразу с нормативно-правовым актом и самостоятельно находите правильные ответы на тестовые задания. Только когда вы нашли в нормативно-правовом акте правильный ответ и написали его напротив номера задания, сверьте выполненные тестовые задания с правильными ответами.

Проанализируйте еще раз прошедшие тестовые задания. Далее, для самопроверки, напишите случайные номера заданий из той группы, которую вы изучали, и запишите на них ответы. Проверьте правильность их решения, сопоставив с имеющимися правильными ответами. Такой алгоритм самопроверки можно использовать и на следующий день, перед изучением следующей группы заданий, и по всей базе тестовых заданий после окончания обучения», - объяснили в ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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