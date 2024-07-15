Кого можуть оголосити в розшук після 16 липня – у Міноборони відповіли

Катерина Черногоренко пояснила, кого оголошуватимуть в розшук.

Скріншот із відео

Українських військовозобов’язаних зможуть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК по повістці. Про це заступниця міністра оборони України Катерини Черногоренко сказала у відео-інтерв'ю на каналі «Є питання».

У представниці Міноборони поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою.

«Якщо людина (яка не оновила дані) ігнорує повістки певний час, вона буде передаватися у розшук», - відповіла Черногоренко.

Також вона нагадала, що повістки, які приходять по «Укрпошті», будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис. Це відбувається за аналогією запрошень до суду.

«Дійсно, дані людей будуть передаватися в розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку, але це закон, це діюче законодавство, яке ми маємо виконувати і забезпечувати прозорість такого виконання», - сказала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», у КМДА заявили, що столичні ЦНАПи задіяли максимальний ресурс для роботи з відвідувачами, оскільки значно зросла кількість звернень від військовозобов’язаних, які мають оновити свої дані до 16 липня.

В Україні після 16 липня, спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років.

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