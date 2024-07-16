Україна очікує на підписання безпекових договорів із ще 9 країнами – Зеленський

Вже 23 країни мають з Україною відповідні договори.

Джерело фото: president.gov.ua

Україна веде перемовини про підписання двосторонніх безпекових угод у продовження вільнюської декларації G7 із ще 9 країнами на додачу до 23, з якими угоди вже підписані.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня.

Президент зазначив, що до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України доєдналися 32 країни.

«За цей рік, після Вільнюського саміту, ми можемо відзначити, що до декларації G7 плюс доєдналося 32 країни. Це 32 країни, з якими ми підписали або в процесі, або підпишемо двосторонні договори щодо наших гарантій безпеки. Вже 23 країни мають з Україною відповідні договори. Там все: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо», - сказав Зеленський.

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