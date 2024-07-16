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Украина ожидает подписания договоров по безопасности еще с 9 странами – Зеленский

18:21, 16 июля 2024
Уже 23 страны имеют с Украиной соответствующие договоры.
Украина ожидает подписания договоров по безопасности еще с 9 странами – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Украина ведет переговоры о подписании двусторонних сделок по безопасности в продолжении вильнюсской декларации G7 с еще 9 странами в дополнение к 23, с которыми соглашения уже подписаны.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля.

Президент отметил, что к декларации G7 о «гарантиях безопасности» для Украины присоединились 32 страны.

«За этот год после Вильнюсского саммита мы можем отметить, что к декларации G7 плюс присоединилось 32 страны. Это 32 страны, с которыми мы подписали либо в процессе, либо подпишем двусторонние договоры о наших гарантиях безопасности. Уже 23 страны имеют с Украиной соответствующие договоры. Там все: от денег к оружию, от гуманитарной помощи к восстановлению, кибербезопасность, ПВО и тому подобное», - сказал Зеленский.

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