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Как бывшему военнослужащему изменить банк для выплаты пенсии онлайн

09:58, 16 июля 2024
До недавнего времени выплата пенсий таким пенсионерам осуществлялась исключительно через «Ощадбанк».
Как бывшему военнослужащему изменить банк для выплаты пенсии онлайн
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На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пенсионеров, которым пенсия назначена в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», реализована возможность изменения банка для выплаты пенсии.

До недавнего времени выплата пенсий таким пенсионерам осуществлялась исключительно через АО «Ощадбанк».

Как сообщают в ПФУ, подать соответствующее заявление можно онлайн, выполнив несколько шагов.

Алгоритм действий:

Шаг 1. На веб-портале Фонда авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».

Шаг 3. В открывшемся окне из перечня заявлений выберите опцию «Заявление об изменении способа выплаты пенсий лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Шаг 4. В появившемся на экране заявлении заполните обозначенные звездочкой поля («*») и укажите выплатные реквизиты нового банка.

Шаг 5. При необходимости загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.

Шаг 6. Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных. Подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.

Шаг 7. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

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