Практика судів
  1. Суспільство

Як колишньому військовослужбовцю змінити банк для виплати пенсії онлайн

09:58, 16 липня 2024
Донедавна виплата пенсій таким пенсіонерам здійснювалась виключно через «Ощадбанк».
Як колишньому військовослужбовцю змінити банк для виплати пенсії онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для пенсіонерів, яким пенсію призначено відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», реалізовано можливість зміни банку для виплати пенсії.

Донедавна виплата пенсій таким пенсіонерам здійснювалась виключно через АТ «Ощадбанк».

Як повідомляють у ПФУ, подати відповідну заяву можна онлайн, виконавши кілька кроків.

Алгоритм дій:

Крок 1. На вебпорталі Фонду авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Внесення змін до пенсійної справи».

Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію «Заява про зміну способу виплати пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Крок 4. У заяві, що з’явилась на екрані, заповніть позначені зірочкою поля («*») та вкажіть виплатні реквізити нового банку.

Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

Крок 7. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі «Мої звернення» (на панелі ліворуч).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як буде виглядати модернізована ЄСІТС: концепція Державної судової адміністрації

Забезпечити роботу нової ЄСІТС допоможе штучний інтелект.

У ВККС радять кандидатам в апеляційні суди «не зубрити» правильні відповіді

Спроба завчити вірні відповіді на тести може зіграти з кандидатами злий жарт, вказали у ВККС.

17 липня спливає строк на оновлення військово-облікових даних – як і коли почнуть накладати штрафи

Дані про всіх військовозобов’язаних, незалежно від того, оновлювали вони їх чи ні, вже мають бути у Реєстрі «Оберіг» – і далі ті, хто ці дані не оновив, можуть отримати штрафи.

Більшість існуючих модулів ЄСІТС наразі є застарілими – Державна судова адміністрація

Технічний аудит ЄСІТС виявив невтішний стан модулів судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, кого не оштрафують за неоновлення даних

Якщо дані вже були в реєстрах, то штраф за неоновлення даних накладати не будуть, але якщо громадянин не повідомив свій телефон чи email – оштрафують.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду