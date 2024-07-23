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Самый жаркий день в мире: установлен новый глобальный температурный рекорд

18:58, 23 июля 2024
Средняя глобальная температура приземного воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов по Цельсию, что выше предыдущего рекорда.
Самый жаркий день в мире: установлен новый глобальный температурный рекорд
Фото: indiatoday.in
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Служба по изменению климата Европейского союза «Copernicus» сообщила, что воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем ​​за всю историю наблюдений (с 1940 года).

Средняя глобальная температура воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов по Цельсию (62,76 по Фаренгейту), что немного выше предыдущего рекорда, установленного в июле прошлого года, — 17,08 градусов по Цельсию (62,74 по Фаренгейту).

Ученые из Copernicus подтвердили, что рекорд средней дневной температуры, установленный в прошлом году был побит в воскресенье.

В прошлом году этот рекорд обновлялся четыре дня подряд — с 3 по 6 июля.  Это произошло из-за изменения климата, вызванного сжиганием ископаемого топлива, что привело к экстремальной жаре в Северном полушарии.

По данным Copernicus, каждый месяц с июня 2023 года — 13 месяцев подряд — считается самым жарким на планете с момента начала наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Некоторые ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023 год и стать самым жарким годом с момента начала наблюдений.

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