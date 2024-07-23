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Найспекотніший день у світі: встановлено новий глобальний температурний рекорд

18:58, 23 липня 2024
Середня глобальна температура приземного повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм, що вище за попередній рекорд.
Найспекотніший день у світі: встановлено новий глобальний температурний рекорд
Фото: indiatoday.in
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Служба зміни клімату Європейського союзу «Copernicus» повідомила, що неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем ​​за всю історію спостережень (з 1940 року).

Середня глобальна температура повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм (62,76 за Фаренгейтом), що трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року, — 17,08 градусів за Цельсієм (62,74 за Фаренгейтом).

Вчені з Copernicus підтвердили, що рекорд середньої денної температури, встановлений минулого року, був побитий у неділю.

Минулого року цей рекорд оновлювався чотири дні поспіль — із 3 по 6 липня. Це сталося через зміну клімату, викликаного спалюванням викопного палива, що призвело до екстремальної спеки у Північній півкулі.

За даними Copernicus, кожен місяць з червня 2023 року – 13 місяців поспіль – вважається найспекотнішим на планеті з моменту початку спостережень порівняно з відповідним місяцем у попередні роки.

Деякі вчені припускають, що 2024 може перевершити 2023 і стати найспекотнішим роком з моменту початку спостережень.

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