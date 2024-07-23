Боротьба з БпЛА, можливості ударів за лінію фронту та ракетна програма: Зеленський провів Ставку

Під час Ставки також обговорили зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.

У вівторок, 23 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Глава держави зазначив, що заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації», - повідомив він.

Зеленський додав, що багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА.

«Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО», - сказав він.

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