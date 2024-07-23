Борьба с БпЛА, возможности ударов за линию фронта и ракетная программа: Зеленский провел Ставку

Во вторник, 23 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Глава государства отметил, что заслушал доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.
«Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации», - сообщил он.
Зеленский добавил, что много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики российской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БПЛА.
«Ракетная программа. Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО», - сказал он.
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