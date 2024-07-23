Борьба с БпЛА, возможности ударов за линию фронта и ракетная программа: Зеленский провел Ставку

В ходе Ставки также обсудили изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации.

Во вторник, 23 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Глава государства отметил, что заслушал доклады Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

«Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации», - сообщил он.

Зеленский добавил, что много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики российской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БПЛА.

«Ракетная программа. Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО», - сказал он.

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