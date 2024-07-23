Растрата 26 млн грн: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения чиновнику департамента СБУ

Чиновник подозревается в растрате 26 млн грн при закупке горючего для нужд службы в 2022 году.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что рассмотрела апелляционную жалобу защитников на определение следственного судьи ВАКС от 19.06.2024 года о продлении заместителю руководителя одного из департаментов Службы безопасности Украины меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн. грн.

По результатам рассмотрения дела №991/5171/24 коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитников, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в растрате 26 млн грн при закупке горючего для нужд службы в 2022 году (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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