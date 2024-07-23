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Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

18:21, 23 июля 2024
Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку
Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа
Источник фото: reviewjournal.com
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Директор Секретной службы Кимберли Читл подала 23 июля в отставку из-за несостоятельности агентства предотвратить покушение на Дональда Трампа, отмечает Politico.

«Читл, которая сначала пыталась спасти свою позицию, и 22 июля назвала себя лучшим человеком для руководства агентством, несмотря на признанные неудачи во время ее работы, обнародовала свое решение во внутреннем сообщении сотрудникам секретной службы» - отмечает издание.

Она объявила об увольнении после слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей, на котором обе партии осудили ее выступление и разочаровались ее неспособностью ответить на элементарные вопросы о попытке убийства кандидата в президенты Дональда Трампа.

И демократы, и республиканцы после этого призывали ее уйти в отставку.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что она должна была сделать это, по крайней мере, неделю назад. Также Джонсон сказал, что двухпартийная оперативная группа, которую Палата представителей создала для расследования покушения, продолжит работу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время слушаний Читл признала, что попытка убийства Дональда Трампа была «самым значительным оперативным провалом» для агентства за десятилетие. Но после этого признания она дала ряд уклончивых ответов о подробностях, неоднократно ссылаясь на продолжающееся расследование, проводимое ФБР.

Законодатели же требовали от нее дать им подробности, включая, как вооруженный мужчина смог подняться на крышу примерно в 150 ярдах от Трампа, почему Трампа допустили на сцену и какие действия Секретная служба предприняла после стрельбы.

Директор секретной службы сообщила законодателям, что, хотя у нее нет конкретной цифры, она считает, что «была какая-то связь» относительно подозрительного лица с Секретной службой от двух до пяти раз. Она также сообщила законодателям, что автомобиль вооруженного мужчины находился за пределами периметра безопасности и что Секретная служба не знала, что у вооруженного мужчины было оружие, когда они позволили Трампу выйти на сцену.

Члены Комитета предупредили ее, что отсутствие информации подпитывает теории заговора о стрельбе, но Читл не помогла в их опровержении, указывает Politico.

Автор: Наталя Мамченко 

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