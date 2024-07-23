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Директорка секретної служби США звільнилася, так і не давши чіткі відповіді законодавцям про обставини замаху на Трампа

18:21, 23 липня 2024
Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл повідомила, що йде у відставку
Директорка секретної служби США звільнилася, так і не давши чіткі відповіді законодавцям про обставини замаху на Трампа
Джерело фото: reviewjournal.com
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Директорка Секретної служби Кімберлі Чітл подала 23 липня у відставку через неспроможність агентства запобігти замаху на Дональда Трампа, зазначає Politico.

«Чітл, яка спочатку намагалася врятувати свою позицію, і 22 липня назвала себе найкращою людиною для керівництва агентством, незважаючи на визнані невдачі під час її роботи, оприлюднила своє рішення у внутрішньому повідомленні співробітникам секретної служби» - зазначає видання.

Вона оголосила про звільнення після слухань у Комітеті з нагляду Палати представників, на якому обидві партії засудили її виступ і розчарувалися її нездатністю відповісти на елементарні запитання стосовно спроби вбивства кандидата у президенти Дональда Трампа.

І демократи, і республіканці після цього закликали її піти у відставку.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що вона повинна була зробити це принаймні тиждень тому. Також Джонсон сказав, що двопартійна оперативна група, яку Палата представників створила для розслідування замаху, продовжить роботу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час слухань Чітл визнала, що спроба вбивства Дональда Трампа була «найзначнішим оперативним провалом» для агентства за десятиліття. Але після цього визнання вона дала низку ухильних відповідей про подробиці, неодноразово посилаючись на те, що триває розслідування, яке проводить ФБР.

Натомість законодавці вимагали від неї дати їм подробиці, включно з тим, як озброєний чоловік зміг піднятися на дах приблизно в 150 ярдах від Трампа, чому Трампа допустили на сцену та які дії Секретна служба вжила після стрілянини.

Директорка секретної служби повідомила законодавцям, що, хоча вона не має конкретної цифри, вона вважає, що «був якийсь зв’язок» щодо підозрілої особи з Секретною службою від двох до п’яти разів. Вона також повідомила законодавцям, що автомобіль озброєного чоловіка знаходився за межами периметра безпеки і що Секретна служба не знала, що у озброєного чоловіка була зброя, коли вони дозволили Трампу вийти на сцену.

Члени Комітету попередили її, що відсутність інформації підживлює теорії змови про стрілянину, але Чітл не допомогла з їх спростування, вказує Politico.

Автор: Наталя Мамченко 

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