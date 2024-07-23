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Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

16:04, 23 июля 2024
Директор секретной службы США Кимберли Читл разозлила законодателей от обеих партий нечеткими ответами о стрельбе по Дональду Трампу
Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов
Источник фото: the-sun.com
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Несколько законодателей от обеих партий США – как Республиканской, так и Демократической, присоединились к призывам уволить директора секретной службы США Кимберли Читл.

Как отмечает Politico, 22 июля Кимберли Читл «совершенно не смогла заверить законодателей, что она все еще лучший человек для этой должности» после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, побуждая членов обеих партий призвать к ее скорейшей отставке.

Так, в течение почти пятичасового слушания члены обычно поляризованного Комитета по надзору объединились в вопросе о том, как Читл может оставаться на работе, и критиковали ее за то, что она уклонялась от ответов.

«Этот комитет известен своей моделью двухпартийности, но я думаю, что сегодня мы пришли к одному мнению, разочарованные отсутствием у вас ответов», - сказал Читл председатель Комитета по надзору Джеймс Комер.

Демократы тоже были разочарованы. Конгрессмен Джейми Раскин, главный демократ в группе, и несколько других демократов присоединились к призывам Республиканской партии к Читлу уйти в отставку. И Коммер, и Раскин направили Читл письмо с официальным требованием уволиться после слушания.

Читл признала, что попытка убийства Дональда Трампа была «самым значительным оперативным провалом» для агентства за десятилетие. Но после этого признания она дала ряд уклончивых ответов о подробностях, неоднократно ссылаясь на продолжающееся расследование, проводимое ФБР.

Законодатели же требовали от нее дать им подробности, включая, как вооруженный мужчина смог подняться на крышу примерно в 150 ярдах от Трампа, почему Трампа допустили на сцену и какие действия Секретная служба предприняла после стрельбы.

«Это не просто одиночная стрельба, речь идет о национальной безопасности и безопасности нашей демократии. Это не просто один оперативный сбой. Речь идет о том, в безопасности ли наши государственные служащие?» - сказала конгрессмен Мелани Стенсбери

«Ответы, которые мы получили сегодня на этом слушании, абсолютно неудовлетворительны», - добавила Стенсбери.

Джим Джордан, член Комитета по надзору, добавил, что, похоже, Читл не будет «отвечать на некоторые достаточно элементарные вопросы».

Директор секретной службы наконец углубилась в некоторые обстоятельства стрельбы. Она сообщила законодателям, что, хотя у нее нет конкретной цифры, она считает, что «была какая-то связь» относительно подозрительного лица с Секретной службой от двух до пяти раз. Она также сообщила законодателям, что автомобиль вооруженного мужчины находился за пределами периметра безопасности и что Секретная служба не знала, что у вооруженного мужчины было оружие, когда они позволили Трампу выйти на сцену.

Но это была лишь часть длинного списка вопросов, с которыми столкнулась Читл.

«Конгрессмен Жасмин Крокетт предупредила Читл, что отсутствие информации подпитывает теории заговора о стрельбе. Члены Комитета «умоляли» предоставить подробности, чтобы помочь их опровергнуть» - пишет издание.

Как отметили законодатели, СМИ получили гораздо больше ответов, чем Конгресс от директора Секретной службы США.

Автор: Наталя Мамченко 

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Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

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