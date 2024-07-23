Розтрата 26 млн грн: Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід посадовцю департаменту СБУ

Посадовець підозрюється у розтраті 26 млн грн під час закупівлі пального для потреб служби у 2022 році.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що розглянула апеляційну скаргу захисників на ухвалу слідчої судді ВАКС від 19.06.2024 року про продовження заступнику керівника одного із департаментів Служби безпеки України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 6 млн грн.

За результатами розгляду справи № 991/5171/24 колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисників, а ухвалу слідчої судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у розтраті 26 млн грн під час закупівлі пального для потреб служби у 2022 році (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.