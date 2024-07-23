$170 000 хабаря за закриття справи: повідомлено про підозру ще одному прокурору ОГП

Підозру у справі про $170 000 хабаря отримав прокурор одного з відділів Офісу Генерального прокурора.

Як відомо, прокурорів Офісу Генпрокурора викрито на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру прокурору одного з відділів Офісу Генерального прокурора, якого викрили на підбуренні до надання 170 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

Під час досудового розслідування було встановлено, що наприкінці червня – початку липня 2024 року у прокурора виник злочинний умисел на підбурення представника приватного товариства до надання неправомірної вигоди прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.

Відповідно до розробленого алгоритму прокурор у провадженні мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва.

На сьогодні указаному прокурору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, прокурору ОГП, якого викрили на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч, обрали запобіжний захід.

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