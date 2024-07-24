Суд скасував штраф ТЦК за те, що чоловік не пред’явив військово-обліковий документ, бо у Реєстрі «Оберіг» були дані про його перебування на обліку

ТЦК наклав штраф 17 тисяч грн на чоловіка за те, що той не показав свій військово-обліковий документ, але у цій же постанові ТЦК зазначив, що за даними Реєстру «Оберіг» чоловік перебуває на обліку – що вирішив суд.

Джерело фото: expert.in.ua

Чоловік звернувся до Ямпільського райсуду Вінницької області з позовом про скасування постанови ТЦК.

Так, 4 липня 2024 року через «Укрпошту» він отримав постанову від 20 червня 2024 року, якою начальник ТЦК притягнув його до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та наклав штраф 17 тисяч грн.

В оскаржуваній постанові ТЦК зазначено, що 11 червня 2024 року чоловіка було доставлено прикордонниками до ТЦК. Згідно перевірки бази даних систем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів АІТС «ОБЕРІГ» встановлено, що він перебуває на військовому обліку.

Але вимогу посадових осіб пред`явити свій військово-обліковий документ позивач не виконав. Згідно п. 49 Порядку проведення призову громадян та військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560 у період проведення мобілізації уповноважені представники ТЦК або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом із документом, що посвідчують особу.

Позивач вважає постанову ТЦК незаконною.

Зокрема, чоловік вказав, що з постанови ТЦК випливає, що шляхом перевірки бази даних системи Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів АІТС «ОБЕРІГ» було встановлено, що він перебуває на військовому обліку військовозобов`язаних.

Тобто, ТЦК в даній постанові засвідчує ту обставину, що була можливість та були отримані персональні дані позивача з Реєстру «Оберіг» шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Отже, відповідно до примітки до ст.210 КУпАП, положення статей 210, 210-1 КУпАП щодо накладення штрафу не застосовуються.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 19 травня набув сили Закон №3696-IX (законопроект 10379), який передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко раніше вказала на ці зміни. «Були внесені зміни до примітки статті 210 КУпАП. Якщо людина не оновила свої дані – там декілька десятків полів, і при цьому у держави є обміни по цих даних з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається. Це дуже людяна сервісна зміна» - зазначила вона.

Що вирішив суд

Ямпільський районний суд Вінницької області у рішенні від 17 липня 2024 року по справі 153/1044/24 зазначає, що зі змісту оскаржуваної постанови ТЦК вбачається, що згідно перевірки бази даних системи АІТС «ОБЕРІГ» позивач перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних.

11.06.2024 вимогу посадових осіб пред’явити свій військово-обліковий документ позивач не виконав.

У протоколі від 11 червня 2024 року чоловік вказав, що в нього «відсутній військово-обліковий документ призовника», оскільки він його не отримував.

Суд зазначив, що відповідно до ч. 3 ст. 210-1 КУпАП передбачена відповідальність особи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в особливий період.

Разом з цим, згідно примітки ст.210 КУпАП – положення статей 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

З оскаржуваної постанови ТЦК вбачається, що 11 червня 2024 року після перевірки бази даних системи АІТС «ОБЕРІГ» було встановлено, що позивач перебуває на військовому обліку.

Таким чином, ТЦК мав можливість та отримав із системи Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів АІТС «ОБЕРІГ» персональні дані військовозобов’язаного позивача про те, що останній перебуває на військовому обліку у ТЦК, а тому у відповідача не було підстав для притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.210-1 КУпАП, відповідно до примітки ст.210 КУпАП.

Отже, суд скасував постанову ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.