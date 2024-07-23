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СМИ распространили фейковую новость о смерти 39-й президента США Джимми Картера

19:44, 23 июля 2024
В окружении Джимми Картера опровергли сообщения о смерти 39-го президента США.
СМИ распространили фейковую новость о смерти 39-й президента США Джимми Картера
Фото: kxlf.com
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Во вторник, 23 июля, средства массовой информации распространили фейковую новость о смерти 39-й президента США Джимми Картера.

Американская ультраправая активистка Лора Лумер опубликовала письмо якобы от имени офиса Картера с сообщением о его смерти. Письмо оказалось фейком.

Сама Лумер уже опровергла свое сообщение.

В «Центре Картера» подтвердили, что состояние здоровья Картера не изменилось, передает NewsNation

Джимми Картер стал 39-м президентом США в 1977 году. Он пробыл на посту до 1981 года. Позже за свою миротворческую деятельность в 2002 году получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

Сейчас Картеру 99 лет, а 1 октября ему исполнится 100 лет.

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