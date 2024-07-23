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Блинкен, Салливан и Остин потеряют должности, если Камала Харрис станет президентом США — СМИ

20:05, 23 июля 2024
В случае избрания Камалы Харрис президентом США свои посты могут потерять Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Джейк Салливан.
Блинкен, Салливан и Остин потеряют должности, если Камала Харрис станет президентом США — СМИ
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Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, вероятно, потеряют должности, если Камала Харрис победит на президентских выборах в США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

В издании назвали всех троих «ключевыми назначенцами» нынешнего президента Джо Байдена и отмечает, что избрание Харрис может «привести к встряскам» в команде Демократической партии по национальной безопасности.

В The Wall Street Journal добавляют, что центральную роль в команде Харрис, вероятно, будет играть ее советник по национальной безопасности Филип Гордон. В администрации Барака Обамы Гордон был высшим должностным лицом Госдепартамента по Европе, а затем работал высокопоставленным чиновником Белого дома по вопросам Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Мишель Обама все еще в списке тех, кто может стать кандидатом в президенты США взамен Байдена.

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