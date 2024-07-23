Призвали сопротивляться мобилизации: задержали экс-тележурналиста и его сообщников

Правоохранители задержали известного провокатора и его подельников, призывавших к вооруженному сопротивлению мобилизации.

Правоохранители задержали сообщили о подозрении 44-летнему бывшему тележурналисту, который называет себя блогером и трем его сообщникам, призвавшим сопротивляться мобилизации. Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и СБУ.

По данным следствия, подозреваемые в период действия военного положения на страницах соцсетей, а также в Telegram-канале и YouTube-канале распространяли информацию, направленную на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В СБУ отметили, что также они создали сайт, где «сливали» персональные данные украинских военных, в первую очередь представителей ТЦК и правоохранителей.

По результатам проведения судебной лингвистической экспертизы, в публикациях, размещенных на страницах бывшего журналиста, содержатся публичные призывы к мужчинам сопротивляться, в том числе силовым, военным и правоохранительным органам во время проведения ими мобилизационных мероприятий.

Блогер и его сообщники всячески дискредитировали мобилизацию, работников ТЦК, полиции, а также мобилизованных мужчин.

Четырем лицам сообщено о подозрении и решаются вопросы избрания им мер пресечения.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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