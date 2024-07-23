Уклонисты не смогут перерегистрировать авто, если находятся в розыске или имеют долги по штрафам ТЦК

Среди основных причин отказа перерегистрации авто в Дії – наличие исполнительных производств или розыск полицией.

Причиной отказа в перерегистрации автомобиля может служить наличие исполнительных производств или пребывание в розыске. Впрочем, если раньше для того, чтобы узнать причину отказа, нужно было лично ехать в сервисный центр МВД, то теперь при перерегистрации авто в приложении Дія можно будет увидеть причину отказа.

«Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А во избежание перекупов продать через Дію можно только одно авто» - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В свою очередь в Главном сервисном центре отметили, что в Дії можно узнать причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление приложения уже доступно.

Основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в Дії:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа можно перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Также в ГСЦ напомнили, что услуга по перерегистрации транспортного средства в приложении Дія доступно только физическим лицам 1 раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Дії будет информация об открытых исполнительных производствах за нарушение военного учета

Так, Дія будет сообщать не о штрафе ТЦК за нарушение правил военного учета, а об открытом исполнительном производстве, по которому будут взимать средства и имущество уклониста.

В случае, если ТЦК наложил своим постановлением штраф на уклоняющееся от военного учета лицо и это лицо не спешит добровольно его уплатить, это может угрожать арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала порядок ареста счетов и взыскания имущества.

Автор: Наталя Мамченко

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