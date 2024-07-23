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Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають в розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК

11:10, 23 липня 2024
Серед основних причин відмови перереєстрації авто в Дії – наявність виконавчих проваджень чи розшук поліцією.
Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають в розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК
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Причиною відмови у перереєстрації автомобіля може бути наявність виконавчих проваджень чи перебування у розшуку. Втім, якщо раніше для того, аби дізнатися причину відмови, треба було особисто їхати до сервісного центру МВС, то відтепер при перереєстрації авто у застосунку Дія можна буде побачити причину відмови.

«Дія вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через Дію можна тільки одне авто» - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В свою чергу, в Головному сервісному центрі зауважили, що у Дії можна дізнатися причину відмови у перереєстрації авто. Відповідне оновлення застосунку вже доступне. 

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії:

  • транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції  щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС. 

Також у ГСЦ нагадали, що послуга з перереєстрації транспортного засобу у застосунку Дія доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Дії буде інформація про відкриті виконавчі провадження за порушення військового обліку

Так, Дія буде повідомляти не про штраф ТЦК за порушення правил військового обліку, а про відкрите виконавче провадження, за яким будуть стягувати кошти та майно ухилянта.

У разі, якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала порядок арешту рахунків та стягнення майна.

Автор: Наталя Мамченко 

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Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають в розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК

Серед основних причин відмови перереєстрації авто в Дії – наявність виконавчих проваджень чи розшук поліцією.

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