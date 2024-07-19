В Дії буде інформація про відкриті виконавчі провадження за порушення військового обліку

Дія буде повідомляти не про штраф ТЦК за порушення правил військового обліку, а про відкрите виконавче провадження, за яким будуть стягувати кошти та майно ухилянта.

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Дізнатися про виконавче провадження, відкрите через несплату штрафу, накладеного постановою ТЦК на особу, яка порушила правила військового обліку, зокрема не оновила дані військового обліку вчасно, можна буде у застосунку Дія.

Нагадаємо, як раніше повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, дізнаватися про штрафи, накладені постановами ТЦК за порушення військового обліку можна буде у застосунку «Дія» за тим же принципом, як водії дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.

Разом з тим, представниця Мінцифри Валерія Ткач в ефірі Радіо Свобода уточнила – йдеться не про сам штраф, а про відкрите виконавче провадження. Тобто, якщо військовозобов’язаний добровільно штраф не сплатив, потрапив до Єдиного реєстру боржників і відповідно вже почата процедура стягнення його коштів і майна.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що особи, які отримали штраф від ТЦК, можуть дізнатися про відкрите виконавче провадження не лише з Дії, а і з Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) шляхом пошуку за прізвищем.

«Стосовно штрафів. В «Дії» давно реалізований функціонал виконавчих проваджень. Це коли особа отримала штраф за парковку чи перевищення швидкості і вона його не сплатила в строки. Цей штраф переходить тоді в виконавче провадження на примусове стягнення коштів. То якраз штрафи за порушення військового обліку, які будуть отримувати військовозобовʼязані за те, що не оновили в строк дані, можуть зʼявлятися не як штраф, наприклад, за перевищення швидкості, коли за годину після фіксації камерою приходить сповіщення, що ви порушили ПДР. По військовому обліку так працювати не буде. В «Дії» ви будете отримувати лише сповіщення, якщо ви отримали штраф, не оплатили його вчасно, вже є виконавче провадження. І ось інформацію про це виконавче провадження ви зможете отримати в Дії», – пояснила Ткач.

Однак наразі невідомо, чи буде факт перегляду інформації в застосунку Дія підтвердженням одержання військовозобов’язаним інформації про відкрите стосовно нього провадження. Нагадаємо, що документи виконавчого провадження, надіслані «з використанням інших засобів зв’язку», вважаються врученими, за наявності належного підтвердження їх одержання адресатами.

Зазначимо, що відповідно до закону про виконавче провадження виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис.

У разі якщо у виконавчому документі зазначено адреси електронної пошти стягувача та/або боржника, документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та/або боржнику також електронною поштою.

На підставі письмової заяви учасника виконавчого провадження документи виконавчого провадження можуть надсилатися адресатам каналами факсимільного зв’язку, електронною поштою або з використанням інших засобів зв’язку.

Документи виконавчого провадження, надіслані каналами факсимільного зв’язку, електронною поштою або з використанням інших засобів зв’язку, вважаються врученими, за наявності належного підтвердження їх одержання адресатами.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що несплата штрафу від ТЦК загрожує арештом коштів на рахунках та стягненням майна.

Автор: Наталя Мамченко

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