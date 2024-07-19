В Україні зафіксовано нові абсолютні максимуми температури

Аномальна спека, яка тривала протягом останніх днів на території країни залишила свій відбиток у кліматичних архівах України.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що у деяких областях країні зафіксовано нові абсолютні максимуми температури.

Абсолютний максимум - це максимальна температура повітря, зареєстрована в даній точці за всю історію інструментальних спостережень.

Аномальна спека, яка тривала протягом останніх днів на території країни залишила свій відбиток у кліматичних архівах України.

Мапа абсолютних максимумів температури:

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