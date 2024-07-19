В Украине зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры

Аномальная жара, продолжавшаяся в последние дни на территории страны, оставила свой отпечаток в климатических архивах Украины.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в некоторых областях зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры.

Абсолютный максимум – это максимальная температура воздуха, зарегистрированная в данной точке за всю историю инструментальных наблюдений.

Аномальная жара, продолжавшаяся в последние дни на территории страны, оставила свой отпечаток в климатических архивах Украины.

Карта абсолютных максимумов температуры:

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