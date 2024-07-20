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Сколько раз в год нужно проходить идентификацию для пенсионеров-ВПЛ: ответ ПФ

07:18, 20 июля 2024
В ПФ заявили, что физическая идентификация ВПЛ, которые получают пенсию в Ощадбанке, проводится каждые шесть месяцев со дня проведения предварительной физической идентификации.
Сколько раз в год нужно проходить идентификацию для пенсионеров-ВПЛ: ответ ПФ
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Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан. В этот раз в ПФ обратилась пенсионерка со следующим вопросом: «Прошла идентификацию с помощью видеоконференцсвязи в январе 2024 года. Когда проходить ее в следующий раз?».

В ПФ заявили, что физическая идентификация внутриперемещенного лица, получающего пенсию через текущий счет в учреждении акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины», проводится каждые шесть месяцев со дня проведения предварительной физической идентификации.

«Основание: постановление Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутриперемещенным лицам», - заявили в Пенсионном фонде.

Пройти идентификацию можно одним из способов.

Лично: обратиться в отделение АО «Ощадбанк» или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины).

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.

С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей. Выданное в установленном порядке удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете. Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно отправить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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