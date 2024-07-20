Скільки разів на рік потрібно проходити ідентифікацію для пенсіонерів-ВПО: відповідь ПФ

У ПФ заявили, що фізична ідентифікація ВПО, яка одержує пенсію в «Ощадбанку», проводиться кожні шість місяців з дня проведення попередньої фізичної ідентифікації.

Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян. Цього разу до ПФ звернулась пенсіонерка з наступним питанням: «Пройшла ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку в січні 2024 року. Коли проходити її наступного разу?».

У ПФ заявили, що фізична ідентифікація внутрішньо переміщеної особи, яка одержує пенсію через поточний рахунок в установі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», проводиться кожні шість місяців з дня проведення попередньої фізичної ідентифікації.

«Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», - заявили у Пенсійному фонді.

Пройти ідентифікацію можна одним зі способів.

Особисто: звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України.

У закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна надіслати засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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