Китаю не подобається, що про нього згадують.

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Китайський уряд виступає проти будь-якого обговорення Китаю в ході передвиборних президентських перегонів у Сполучених Штатах. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

«Вибори – це внутрішня справа Сполучених Штатів, я не коментуватиму їх, але вкотре підкреслю, що Китай завжди виступав проти згадування КНР під час передвиборних перегонів у США», - сказав Лінь.

Як пише «Укрінформ», про він сказав у відповідь на слова спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона про більш жорстку позицію Вашингтона щодо Пекіна у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп заявив, що під час його перебування в Білому домі росія не вчинила жодних агресивних дій. За його словами, росія та Китай боялися його.

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