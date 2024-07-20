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$1000 за «бронь» працівників критичної інфраструктури: чиновник Одеської ОДА погорів на хабарі

07:36, 20 липня 2024
Держслужбовця затримали після передачі йому 1000 доларів США неправомірної вигоди.
$1000 за «бронь» працівників критичної інфраструктури: чиновник Одеської ОДА погорів на хабарі
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Правоохоронці викрили на корупції головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний налагодив схему незаконного заробітку шляхом сприяння у бронюванні працівників підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки регіону. 

За винагороду він обіцяв керівнику приватного підприємства   вплинути на посадових осіб Генерального штабу Міністерства оборони України та Міністерства економіки України щодо отримання дозволу на бронювання працівників від мобілізації.

Держслужбовця затримали після передачі йому 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Зловмиснику інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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