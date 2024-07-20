Практика судов
  1. В Украине

$1000 за «бронь» работников критической инфраструктуры: чиновник Одесской ОГА погорел на взятке

07:36, 20 июля 2024
Госслужащего задержали после передачи ему 1000 долларов США неправомерной выгоды.
$1000 за «бронь» работников критической инфраструктуры: чиновник Одесской ОГА погорел на взятке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили в коррупции главного специалиста Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый наладил схему незаконного заработка путем содействия в бронировании работников предприятий, критически важных для функционирования экономики региона.

За вознаграждение он обещал руководителю частного предприятия повлиять на должностных лиц Генерального штаба Министерства обороны Украины и Министерства экономики Украины по поводу получения разрешения на бронирование работников от мобилизации.

Госслужащего задержали после передачи ему 1000 долларов США неправомерной выгоды.

Злоумышленнику инкриминировано вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время в суд направлены ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.

«Автоматическое» продление срока содержания под стражей признано неконституционным – у депутатов будет 3 месяца на урегулирование

У Верховной Рады будет 3 месяца, чтобы урегулировать в УПК вопрос продления срока содержания под стражей во время военного положения в соответствии с решением Конституционного Суда.

Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в октябре, но при условии, что для нее найдут помещение площадью от 600 до 1000 квадратных метров.

Конституционный Суд Украины признал неконституционной часть 6 статьи 615 УПК о продлении срока содержания под стражей в условиях военного положения

КСУ констатировал, что законодатель в ч. 6 статьи 615 УПК не учел того, что решение о продлении срока содержания под стражей не только должен принимать лишь суд, но и требует повышенного уровня обоснования, поскольку речь идет о наиболее серьезном вмешательстве в право на личную свободу.

Повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет 45,58 млрд грн в 2024 году

А в 2025 году увеличение ставки военного сбора с доходов граждан позволит наполнить бюджет на 107,7 млрд грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду