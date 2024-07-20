$1000 за «бронь» работников критической инфраструктуры: чиновник Одесской ОГА погорел на взятке

Госслужащего задержали после передачи ему 1000 долларов США неправомерной выгоды.

Правоохранители разоблачили в коррупции главного специалиста Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый наладил схему незаконного заработка путем содействия в бронировании работников предприятий, критически важных для функционирования экономики региона.

За вознаграждение он обещал руководителю частного предприятия повлиять на должностных лиц Генерального штаба Министерства обороны Украины и Министерства экономики Украины по поводу получения разрешения на бронирование работников от мобилизации.

Госслужащего задержали после передачи ему 1000 долларов США неправомерной выгоды.

Злоумышленнику инкриминировано вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время в суд направлены ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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