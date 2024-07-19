Еврокомиссия уже оценивает законопроект о соглашении коррупционеров со следствием — Стефанишина

Акт уже проходит оценку ЕК в рамках отчета о расширении и будет доработан в случае комментариев к нему.

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Законопроекту о возможности заключить соглашение со следствием о признании виновности относительно коррупционных преступлений уже дают оценку в Европейской комиссии. Документ отвечает мировой практике.

Об этом сказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что акт уже проходит оценку ЕК в рамках отчета о расширении и будет доработан в случае комментариев к нему и призвала «не поддаваться манипуляциям».

Стефанишина подчеркнула, что повышение эффективности заключения соглашений со следствием предусматривает Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы, Ukraine Facility Plan, а также отчет в рамках Пакета расширения. Это, по словам министерши, означает, что законопроект действительно является частью плана реформ, согласованного с европейскими партнерами.

«Соглашения о признании виновности являются очень распространенной мировой практикой. Эта практика есть уже и в Украине. Однако действующий механизм малоэффективен, что отмечено в оценках международных экспертов», - добавила она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

Это подтвердил и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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