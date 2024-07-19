«Отпустите, я вернусь через две недели»: харьковчанин за €8400 просился за границу

Харьковчанин предлагал взятку пограничнику за беспрепятственный выезд.

В пункте пропуска на границе харьковчанин попытался подкупить пограничника, предлагая €8400 за беспрепятственный выезд из страны. По данным ГПСУ, мужчина имел документы об инвалидности 3-й группы и отсрочку от призыва, которые вызвали подозрения у пограничника.

Когда мужчина понял, что его документы могут оказаться нелегитимными, он положил на стол пачку купюр и заявил: «Вы берете деньги, а я через две недели возвращаюсь».

Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины отказался от взятки и сообщил о происшествии сотрудникам Национальной полиции.

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