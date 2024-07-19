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Глобальный ИТ-сбой: глава CrowdStrike заявил, что проблему обнаружили и исправили

13:20, 19 июля 2024
CrowdStrike исправила техническую проблему с антивирусом в Windows, заявил Джордж Куртц.
Глобальный ИТ-сбой: глава CrowdStrike заявил, что проблему обнаружили и исправили
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Глава компании CrowdStrike Джордж Куртц заявил, что техническая проблема, которая повлияла на работу антивируса в Windows, была обнаружена, изолирована и исправлена. Сейчас проводится процесс устранения неполадок.

По его словам, операционные системы Mac и Linux не были затронуты. Куртц также отметил, что эта проблема не связана с безопасностью или кибератакой.

«CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от ошибки, обнаруженной в одном из обновлений контента для Windows. Операционные системы Mac и Linux не были затронуты. Возникшая проблема не связана с безопасностью или кибератакой», - сообщил Куртц на платформе X (ранее Twitter).

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру. В частности, в Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone. В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь.

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