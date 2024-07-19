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Глобальний ІТ-збій: глава CrowdStrike заявив, що проблему виявили та виправили

13:20, 19 липня 2024
CrowdStrike виправила технічну проблему з антивірусом у Windows, заявив Джордж Куртц.
Глобальний ІТ-збій: глава CrowdStrike заявив, що проблему виявили та виправили
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Глава компанії CrowdStrike Джордж Куртц заявив, що технічну проблему, яка вплинула на роботу антивірусу у Windows, було виявлено, ізольовано та виправлено. Наразі проводиться процес усунення неполадок.

За його словами, операційні системи Mac і Linux не були порушені. Куртц також наголосив, що ця проблема не пов'язана з безпекою чи кібератакою.

«CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від помилки, виявленої в одному з оновлень контенту для Windows. Операційні системи Mac і Linux не були порушені. Проблема, що виникла, не пов'язана з безпекою або кібератакою», - повідомив Куртц на платформі X (раніше Twitter).

Нагадаємо,  глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти»Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

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