Глобальний ІТ-збій: глава CrowdStrike заявив, що проблему виявили та виправили

CrowdStrike виправила технічну проблему з антивірусом у Windows, заявив Джордж Куртц.

Глава компанії CrowdStrike Джордж Куртц заявив, що технічну проблему, яка вплинула на роботу антивірусу у Windows, було виявлено, ізольовано та виправлено. Наразі проводиться процес усунення неполадок.

За його словами, операційні системи Mac і Linux не були порушені. Куртц також наголосив, що ця проблема не пов'язана з безпекою чи кібератакою.

«CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від помилки, виявленої в одному з оновлень контенту для Windows. Операційні системи Mac і Linux не були порушені. Проблема, що виникла, не пов'язана з безпекою або кібератакою», - повідомив Куртц на платформі X (раніше Twitter).

Нагадаємо, глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

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