«Відпустіть, я повернуся за два тижні»: харківʼянин за €8400 просився за кордон

Харківʼянин пропонував хабар прикордоннику за безперешкодний виїзд.

У пункті пропуску на кордоні харківʼянин спробував підкупити прикордонника, пропонуючи €8400 за безперешкодний виїзд з країни. За даними ДПСУ, чоловік мав документи про інвалідність 3-ї групи та відстрочку від призову, які викликали підозри у прикордонника.

Коли чоловік зрозумів, що його документи можуть виявитися нелегітимними, він поклав на стіл пачку купюр і заявив: «Ви берете гроші, а я за два тижні повертаюся».

Військовослужбовець Державної прикордонної служби України відмовився від хабаря та повідомив про подію співробітникам Національної поліції.

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