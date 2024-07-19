Єврокомісія вже оцінює законопроєкт про угоду корупціонерів зі слідством — Стефанішина

Акт уже проходить оцінку ЄК у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього.

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Законопроєкту про можливість укласти угоду зі слідством про визнання винуватості щодо корупційних злочинів уже надають оцінку в Європейській комісії. Документ відповідає світовій практиці.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що акт уже проходить оцінку ЄК у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього та закликала «не піддаватися маніпуляціям».

Стефанішина наголосила, що підвищення ефективності укладення угод зі слідством передбачає Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки, Ukraine Facility Plan, а також звіт у межах Пакета розширення. Це, за словами міністерки, означає, що законопроєкт справді є частиною плану реформ, узгодженого з європейськими партнерами.

«Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів», — додала вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів. Однак сам формат звільнення – предмет дискусій.

Це підтвердив і глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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