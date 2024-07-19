Китаю не нравится, что о нем упоминают.

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Китайское правительство выступает против любого обсуждения Китая в ходе предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

«Выборы – это внутреннее дело Соединенных Штатов, я не буду комментировать их, но еще раз подчеркну, что Китай всегда выступал против упоминания КНР во время предвыборной гонки в США», - сказал Линь.

Как пишет «Укринформ», об этом он сказал в ответ на слова спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о более жесткой позиции Вашингтона по отношению к Пекину в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп заявил, что во время его пребывания в Белом доме россия не совершила никаких агрессивных действий. По его словами, россия и Китай боялись его.

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