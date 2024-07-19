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В Дії будет информация об открытых исполнительных производствах за нарушение военного учета

14:11, 19 июля 2024
Дія будет сообщать не о штрафе ТЦК за нарушение правил военного учета, а об открытом исполнительном производстве, по которому будут взимать средства и имущество уклониста.
В Дії будет информация об открытых исполнительных производствах за нарушение военного учета
Источник фото: 24tv.ua
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Узнать об исполнительном производстве, открытом из-за неуплаты штрафа, наложенного постановлением ТЦК на лицо, нарушившее правила военного учета, в частности не обновившее данные военного учета вовремя, можно будет в приложении Дія.

Напомним, как ранее сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, узнавать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК за нарушение военного учета можно будет в приложении «Дія» по тому же принципу, как водители узнают о штрафах за превышение скорости.

Вместе с тем, представительница Минцифры Валерия Ткач в эфире Радио Свобода уточнила – речь идет не о самом штрафе, а об открытом исполнительном производстве. То есть, если военнообязанный добровольно штраф не уплатил, попал в Единый реестр должников и, соответственно, уже начата процедура взыскания его средств и имущества.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что лица, получившие штраф от ТЦК, могут узнать об открытом исполнительном производстве не только с Дії, но и из Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) путем поиска по фамилии.

«Что касается штрафов. В «Дії» давно реализован функционал исполнительных производств. Это когда человек получил штраф за парковку или превышение скорости и он его не уплатил в сроки. Этот штраф переходит тогда в исполнительное производство на принудительное взыскание средств. Именно штрафы за нарушение военного учета, которые будут получать военнообязанные за то, что не обновили в срок данные, могут появляться не как штраф, например, за превышение скорости, когда через час после фиксации камерой приходит уведомление, что вы нарушили ПДД. По военному учету так работать не будет. В Дії вы будете получать только уведомления, если вы получили штраф, не оплатили его вовремя, уже есть исполнительное производство. И вот информацию об этом исполнительном производстве вы сможете получить в Дії», – объяснила Ткач.

Однако пока неизвестно, будет ли факт пересмотра информации в приложении Дія подтверждением получения военнообязанным информации об открытом в отношении него производстве. Напомним, что документы исполнительного производства, отправленные «с использованием других средств связи», считаются врученными, при наличии надлежащего подтверждения их получения адресатами.

Отметим, что согласно закону об исполнительном производстве исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа, на который наложена квалифицированная электронная подпись.

В случае если в исполнительном документе указаны адреса электронной почты взыскателя и/или должника, документы исполнительного производства направляются взыскателю и/или должнику также по электронной почте.

На основании письменного заявления участника исполнительного производства документы исполнительного производства могут направляться адресатам по каналам факсимильной связи, по электронной почте или с использованием других средств связи.

Документы исполнительного производства, отправленные каналами факсимильной связи, по электронной почте или с использованием других средств связи, считаются врученными, при наличии надлежащего подтверждения их получения адресатами.

В исполнительном документе могут указываться другие данные (если они известны суду или иному органу (должностному лицу), выдавшему исполнительный документ), которые идентифицируют взыскателя и должника или могут способствовать принудительному исполнению решения, в частности место работы должника - физического лица, местонахождение имущества должника, реквизиты счетов взыскателя и должника, номера средств связи и адреса электронной почты.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что неуплата штрафа от ТЦК грозит арестом средств на счетах и ​​взысканием имущества.

Автор: Наталя Мамченко 

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