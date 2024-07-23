«Полював» на релейні шафи Укрзалізниці та коригував удари по Одесі: СБУ затримала російського агента

Фігурант відслідковував локації Сил оборони і наводив по них ракетно-дронові атаки рф.

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Служба безпеки України затримала російського агента, який «полював» на релейні шафи Укрзалізниці та коригував удари по Одесі.

СБУ вказує, що фігурант відслідковував локації Сил оборони і наводив по них ракетно-дронові атаки рф. Серед пріоритетних цілей ворога були позиції ППО, які захищають повітряний простір міста.

Ще одним напрямком злочинної діяльності фігуранта було знищення релейних шаф Укрзалізниці. Зокрема, йдеться про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення.

Після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента «по гарячих слідах».

За наявними даними, фігурант готувався до вчинення нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

Як встановило розслідування, затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату фсб і протягом тривалого часу перебував у рф, де проживає його батько.

«У поле зору окупантів фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли став на військовий облік у Краснодарі, щоб оформити російський паспорт.

Напередодні повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну, де згодом на нього дистанційно вийшла фсб і залучила до підривної діяльності», — вказує СБУю

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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