«Охотился» на релейные шкафы Укрзализныци и корректировал удары по Одессе: СБУ задержала российского агента

Фигурант отслеживал локации Сил обороны и приводил по ним ракетно-дроновые атаки рф.

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Служба безопасности Украины задержала российского агента, который охотился на релейные шкафы Укрзализныци и корректировал удары по Одессе.

СБУ указывает, что фигурант отслеживал локации Сил обороны и приводил по ним ракетно-дроновые атаки рф. Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, защищающие воздушное пространство города.

Еще одним направлением преступной деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов Укрзализныци. В частности, речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента «по горячим следам».

По имеющимся данным, фигурант готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, входивший в агентурный аппарат ФСБ и в течение длительного времени находившийся в рф, где проживает его отец.

«В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на военный учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.

В преддверии полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла фсб и привлекла к подрывной деятельности», — указывает СБУ.

Во время обысков в помещении задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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