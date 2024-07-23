«Охотился» на релейные шкафы Укрзализныци и корректировал удары по Одессе: СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который охотился на релейные шкафы Укрзализныци и корректировал удары по Одессе.
СБУ указывает, что фигурант отслеживал локации Сил обороны и приводил по ним ракетно-дроновые атаки рф. Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, защищающие воздушное пространство города.
Еще одним направлением преступной деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов Укрзализныци. В частности, речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.
После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента «по горячим следам».
По имеющимся данным, фигурант готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, входивший в агентурный аппарат ФСБ и в течение длительного времени находившийся в рф, где проживает его отец.
«В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на военный учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.
В преддверии полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла фсб и привлекла к подрывной деятельности», — указывает СБУ.
Во время обысков в помещении задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с поличным.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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