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В Украине стартовала программа беспроцентного кредитования на энергооборудование

11:30, 23 июля 2024
Украинские банки выдали первые беспроцентные кредиты для физлиц на поддержку энергетики.
В Украине стартовала программа беспроцентного кредитования на энергооборудование
Источник фото: fakty.com.ua
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В Украине начала работу государственная программа беспроцентного кредитования физических лиц - владельцев домохозяйств на приобретение энергетического оборудования. В первый день действия программы украинские банки уже выдали первые льготные кредиты, сообщает Министерство экономики.

Благодаря этой программе граждане могут получить кредиты для установки солнечных панелей, систем накопления энергии и ветровых установок с процентной ставкой 0%, которую покрывает государство. Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины, отметила, что программа направлена на восстановление энергетических мощностей, разрушенных в результате массированных обстрелов, и развитие альтернативных источников энергии.

Первый льготный кредит в размере 250 тысяч гривен был выдан жителю Нежина, Черниговской области, который пострадал от перебоев с электроснабжением. По словам Сергея Наумова, председателя правления Ощадбанка, банк предлагает кредиты на энергонезависимость для частных лиц, бизнеса и крупных корпораций.

Также ГЛОБУС БАНК выдал кредит на 315 тысяч гривен для пенсионерки из Винницы на приобретение солнечной станции мощностью 5,6 кВт. Сергей Мамедов, председатель правления ГЛОБУС БАНКА, подчеркнул, что программа без первоначального взноса и возрастных ограничений делает кредиты доступными для всех слоев населения.

С 20 июля программа также доступна для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Они могут получить кредиты до 5 млн грн на установку генерирующих установок из альтернативных источников энергии.

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках, как ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и ГЛОБУС БАНК. Условия кредитования могут корректироваться в зависимости от банка.

Фонд развития предпринимательства работает над привлечением международной помощи для обеспечения бесперебойного финансирования программ, которые будут способствовать энергетической независимости домохозяйств и страны в целом.

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