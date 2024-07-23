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Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения до ноября

10:22, 23 июля 2024
Президент Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до середины ноября.
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения до ноября
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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении указов о продлении военного положения и общей мобилизации.

Законопроекты 11433 и 11434 зарегистрированы 23 июля.

Военное положение и мобилизация продолжаются на 90 дней, начиная с 12 августа. То есть до середины ноября 2024 года.

Это будет уже двенадцатое голосование Верховной Рады за продолжение военного положения с начала полномасштабной войны России против Украины. Согласно последнему принятию, срок военного положения истекает 11 августа.

Автор: Наталя Мамченко 

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