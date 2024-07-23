Каков порядок аннулирования актовых записей гражданского состояния — разъясняет Минюст

Как отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, так и дипломатические представительства и консульские учреждения принимают и рассматривают заявления, в частности об аннулировании актовой записи гражданского состояния.

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Министерство юстиции Украины разъяснило порядок аннулирования актовых записей гражданского состояния.

Статьей 6 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" определено, что как отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, так и дипломатические представительства и консульские учреждения принимают и рассматривают заявления, в частности, об аннулировании актовой записи гражданского состояния.

В соответствии со статьей 24 Закона аннулирование актовой записи гражданского состояния производится отделом государственной регистрации актов гражданского состояния по месту его хранения.

Согласно пункту 1.4 раздела I Правил внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 под № 55/18, аннулирование актовой записи гражданского состояния проводится отделом государственной регистрации актов гражданского состояния по месту его составления на основании решения суда, а в случаях, предусмотренных статьей 39 Семейного кодекса Украины, – заключению отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины.

Аннулирование актовой записи о расторжении брака, о смерти в случаях, предусмотренных статьей 118 Кодекса, производится отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, которым была проведена государственная регистрация этих актов.

Пунктом 4.6 раздела IV определено, что отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины аннулирует первичные актовые записи гражданского состояния на основании решения суда:

- аннулирование актовой записи гражданского состояния;

- признание брака недействительным;

- признание брака незаключенным;

- признание расторжения брака фиктивным;

- отмена решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или оглашения умершим в случаях, предусмотренных статьей 118 Кодекса. Актовая запись о расторжении брака аннулируется на основании решения суда об отмене решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в случае возобновления брака по совместному заявлению супругов.

В соответствии с пунктом 4.7 раздела IV Правил отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины рассматривает заявление заинтересованного лица о признании брака недействительным и заключает об аннулировании актовой записи о браке, если брак зарегистрирован:

- с лицом, одновременно находящимся в другом зарегистрированном браке;

- между лицами, являющимися родственниками прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой;

- с лицом, признанным недееспособным.

В указанных случаях актовая запись о браке аннулируется независимо от смерти лиц, с которыми был зарегистрирован брак.

Если брак зарегистрирован с лицом, уже состоящим в другом браке, то в случае прекращения предыдущего брака до аннулирования актовой записи о повторном браке указанный повторный брак становится действительным с момента прекращения предыдущего брака. Об этом делается соответствующая отметка в первом и втором экземплярах актовой записи о браке. Наличие одновременного пребывания в другом зарегистрированном браке должно быть подтверждено выписками из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан или копиями соответствующих актовых записей о браке. Семейные отношения также должны быть подтверждены документально.

В этих случаях составляется вывод об аннулировании актовой записи о браке, который недействителен в соответствии со статьей 39 Кодекса, которая вместе с собранными документами направляется для выполнения в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения первого экземпляра актовой записи, подлежащего аннулированию. При отсутствии документов, подтверждающих указанный факт, составляется заключение об отказе.

Пунктом 1.4 раздела I Правил предусмотрено, что рассмотрение вопроса об аннулировании возобновленной или повторно составленной актовой записи гражданского состояния производится по заявлению заинтересованного лица или по инициативе отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по месту обнаружения обновленной или повторно составленной актовой записи.

Возобновленные или повторно составленные актовые записи гражданского состояния в случае обнаружения первичных записей аннулируются на основании решения суда или заключения отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины (по местонахождению обновленной или повторно составленной записи).

При аннулировании восстановленной или повторно составленной актовой записи гражданского состояния заявитель добавляет письменное объяснение относительно проведения двойной государственной регистрации актовой записи гражданского состояния (пункт 4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 4.3 раздела IV Правил, аннулирование возобновленных или повторно составленных актовых записей гражданского состояния производится отделами государственной регистрации актов гражданского состояния в случае выявления первичной актовой записи и при отсутствии спора между заинтересованными лицами.

Обновленные актовые записи гражданского состояния также подлежат аннулированию, если их составление было произведено вопреки собранным материалам или с нарушением установленного порядка возобновления актовых записей гражданского состояния.

При обнаружении повторно составленной актовой записи гражданского состояния аннулированию подлежит актовая запись, составленная позже.

При наличии спора между заинтересованными лицами вопрос об аннулировании обновленных или повторно составленных актовых записей разрешается в порядке.

Документы, которые необходимо предоставить

Пунктом 4.1 раздела IV Правил предусмотрено, что заинтересованное лицо подает заявление об аннулировании актовой записи гражданского состояния по установленной форме в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства или по месту хранения подлежащей аннулированию актовой записи в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины при предъявлении паспорта, паспортного документа иностранца, или документа, удостоверяющего личность без гражданства.

Кроме того, необходимо подать свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, подлежащего аннулированию, и другие документы.

В случае подачи заявления гражданином Украины, постоянно проживающим за границей, предъявляется паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Пунктом 1.5 раздела I Правил определено, что в случае предъявления е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу, а также получения их электронных копий или отдельных данных, содержащихся в указанных электронных копиях, их проверка или формирование осуществляется в соответствии с Порядка формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2021 №911.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются для аннулирования вместе с их переводами на украинский язык, удостоверенными в установленном порядке, которые остаются в делах отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, принявшего заявление.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств на удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне Украины по законам соответствующих государств в отношении граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, признаются действительными в Украине при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязанность которых предоставлена ​​Верховной Радой Украины.

Если основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование является решение суда или если определенное решение суда необходимо для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование по обращению заявителя проводится исключительно на основании экземпляра решения суда в электронной форме, полученного в результате информационного взаимодействия между Единым государственным реестром судебных решений и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.

Особенности подачи заявления лицом с физическими нарушениями

В соответствии с пунктом 1.5 Правил, если заявителем является человек с физическими нарушениями, исключающими собственноручное подписание им заявления, они могут подаваться без проставления таким заявителем собственной подписи. В таком случае подача заявления об аннулировании происходит в присутствии свидетеля, привлеченного соответствующим заявителем.

Свидетелем не может быть привлечено лицо с долевой или неполной гражданской дееспособностью, с ограниченной гражданской дееспособностью или недееспособное лицо, а также лиц из числа: должностных лиц органа государственной регистрации актов гражданского состояния, к которому обратился заявитель; второго родителя во всех случаях, определенных законодательством, связанных с защитой интересов ребенка; второго из невест; второго супруга в случае расторжения брака по заявлению супругов; лиц, которые не могут прочитать или проставить свою подпись на заявлении или актовой записи гражданского состояния.

Если заявителем является лицо с нарушением зрения, должностным лицом органа государственной регистрации актов гражданского состояния вслух зачитывается текст заявления об аннулировании актовых записей гражданского состояния.

Лицо с нарушениями слуха и/или речи при подаче заявления об аннулировании может привлекать переводчика жестового языка, в том числе в режиме онлайн.

Свидетелем переводчиком жестового языка предъявляется паспорт или паспортный документ.

Об особенностях подачи таких заявлений в соответствующее заявление вносятся следующие сведения: «Заявление подано в присутствии заявителя, являющегося лицом с нарушением зрения, текст которому зачитан, или свидетель / переводчик жестового языка, его фамилия, собственное имя, отчество (при наличии ), реквизиты паспорта или паспортного документа», которые скрепляются подписью свидетеля или в случае физического присутствия переводчика жестового языка.

Срок рассмотрения

Согласно пункту 1.10 Правил вопроса об аннулировании актовых записей гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев, со дня подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации (по месту их представления), но не более чем на три месяца.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины этот вопрос рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи к ним соответствующего заявления.

Кроме того, информируем, что в соответствии с пунктом 4.12 раздела IV Правил одновременно с принятием решения об аннулировании актовой записи гражданского состояния отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, на основании заключения которых проводится аннулирование актовой записи гражданского состояния, принимает решение по изъятию и возвращению соответствующего свидетельства отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения актовой записи, подлежащей аннулированию.

В случае изъятия свидетельство государственной регистрации акта гражданского состояния аннулируется и уничтожается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения актовой записи гражданского состояния. Аннулирование и уничтожение изъятого свидетельства осуществляют отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, на основании вывода которых проводится аннулирование актовой записи гражданского состояния, хранящейся на временно оккупированной территории Украины.

Если свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния не возвращен отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту хранения этой актовой записи не позднее следующего рабочего дня со дня его аннулирования, сообщает об этом отдел государственной регистрации актов гражданского состояния соответствующего межрегионального управления государственной регистрации.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации, получивший такое уведомление, в трехдневный срок уведомляет Министерство юстиции Украины о невозвращении свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния для обнародования информации об его аннулировании на официальном вебсайте Министерства юстиции Украины.

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