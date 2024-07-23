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Гражданин Украины получил 12 лет заключения с конфискацией имущества за коллаборацию

10:54, 23 июля 2024
Судили коллаборанта, причастного к организации псевдореферендума в «ДНР».
Гражданин Украины получил 12 лет заключения с конфискацией имущества за коллаборацию
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22 июля 2024 года провозглашен обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, который обвинялся в коллаборационистской деятельности. Об этом сообщает Дзержинский городской суд Донецкой области.

В начале сентября 2023 года из Донецкой областной прокуратуры в суд поступил обвинительный акт в отношении гражданина Украины, действия которого были квалифицированы по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, как совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, и по части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, как участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории, по предварительному сговору группой лиц, и по части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, как участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории, по предварительному сговору.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Украины, осознавая свои действия, умышленно, был избран на так называемых «выборах в народный совет ДНР» так называемым «депутатом народного совета ДНР».

Как следствие, обвиняемый принимал участие в принятии и выполнении решений с целью организации и проведения незаконного референдума, который проходил в конце сентября 2022 года.

Стороной обвинения и судом принимались достаточные меры по соблюдению прав обвиняемого на защиту и доступ к правосудию, с учетом осуществления специального досудебного расследования и специального судебного производства.

В то же время обвиняемый отказался от осуществления своего права предстать перед украинским судом, о чем свидетельствуют его действия, связанные с уклонением от уголовной ответственности.

В связи с чем гражданин не был допрошен судом в качестве обвиняемого по существу предъявленного ему обвинения.

В то же время, данное уголовное производство осуществлялось с обязательным участием защитника, который был обеспечен государством.

Таким образом, рассмотрев уголовное производство в пределах предъявленного обвинения, оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения принадлежности, допустимости, достоверности, а их совокупность - с точки зрения достаточности и взаимосвязи, суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 110, частью 2 статьи 28, частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В связи с чем суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

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