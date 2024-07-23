Громадянин України отримав 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за колабораціонізм

Судили колаборанта, причетного до організації псевдореферендуму в «ДНР».

22 липня 2024 року проголошено обвинувальний вирок відносно громадянина України, який обвинувачувався у колабораційній діяльності. Про це повідомляє Дзержинський міський суд Донецької області.

На початку вересня 2023 року з Донецької обласної прокуратури до суду надійшов обвинувальний акт відносно громадянина України, дії якого були кваліфіковані за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, як вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, та за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України, як участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин України, усвідомлюючи свої дії, умисно, був обраний на так званих «виборах до народної ради ДНР» так званим «депутатом народної ради ДНР».

Як наслідок, обвинувачений приймав участь в ухваленні та виконанні рішень з метою організації та проведення незаконного референдуму, який відбувався наприкінці вересня 2022 року.

Стороною обвинувачення та судом вживалися достатні заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя, з урахуванням здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження.

Водночас обвинувачений відмовився від здійснення свого права предстати перед українським судом, про що свідчать його дії, пов’язані з ухиленням від кримінальної відповідальності.

У зв'язку з чим громадянин не був допитаний судом в якості обвинуваченого по суті пред'явленого йому обвинувачення.

Водночас, дане кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою.

Таким чином, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, оцінивши досліджені у судовому засіданні докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв’язку, суд прийшов до висновку, що обвинувачений винуватий у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 110, частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних із наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 15 років, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

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