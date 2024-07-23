Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану до листопада

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти про затвердження указів щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Законопроекти 11433 та 11434 зареєстровані 23 липня.
Воєнний стан та мобілізація продовжуються на 90 днів, починаючи з 12 серпня. Тобто, до середини листопада 2024 року.
Це буде вже дванадцяте голосування Верховної Ради за продовження дії воєнного стану з початку повномасштабної війни росії проти України. Згідно з останнім прийняттям, строк воєнного стану закінчується 11 серпня.
Автор: Наталя Мамченко
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