Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану до листопада

Президент Володимир Зеленський вніс законопроекти про продовження воєнного стану і мобілізації до середини листопада.

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти про затвердження указів щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроекти 11433 та 11434 зареєстровані 23 липня.

Воєнний стан та мобілізація продовжуються на 90 днів, починаючи з 12 серпня. Тобто, до середини листопада 2024 року.

Це буде вже дванадцяте голосування Верховної Ради за продовження дії воєнного стану з початку повномасштабної війни росії проти України. Згідно з останнім прийняттям, строк воєнного стану закінчується 11 серпня.

Автор: Наталя Мамченко

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