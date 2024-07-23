В Україні стартувала програма безвідсоткового кредитування на енергообладнання

Українські банки видали перші безвідсоткові кредити для фізосіб на підтримку енергетики.

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В Україні розпочала роботу державна програма безвідсоткового кредитування фізичних осіб — власників домогосподарств на придбання енергетичного обладнання. У перший день дії програми українські банки вже видали перші пільгові кредити, повідомляє Міністерство економіки.

Завдяки цій програмі громадяни можуть отримати кредити для встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та вітрових установок з процентною ставкою 0%, яку покриває держава. Юлія Свириденко, Перша Віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України, наголосила, що програма спрямована на відновлення енергетичних потужностей, зруйнованих внаслідок масованих обстрілів, та розвиток альтернативних джерел енергії.

Перший пільговий кредит у розмірі 250 тисяч гривень було видано мешканцю Ніжина, Чернігівської області, який постраждав від перебоїв з електропостачанням. За словами Сергія Наумова, голови правління Ощадбанку, банк пропонує кредити на енергонезалежність для приватних осіб, бізнесу та великих корпорацій.

Також ГЛОБУС БАНК видав кредит на 315 тисяч гривень для пенсіонерки з Вінниці на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт. Сергій Мамедов, голова правління ГЛОБУС БАНКУ, підкреслив, що програма без початкового внеску та вікових обмежень робить кредити доступними для всіх верств населення.

З 20 липня програма також доступна для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК). Вони можуть отримати кредити до 5 млн грн на встановлення генеруючих установок з альтернативних джерел енергії.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках, як ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та ГЛОБУС БАНК. Умови кредитування можуть коригуватися залежно від банку.

Фонд розвитку підприємництва працює над залученням міжнародної допомоги для забезпечення безперебійного фінансування програм, які сприятимуть енергетичній незалежності домогосподарств та країни в цілому.

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